Генштаб ВСУ: оккупанты теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Но, несмотря на большое количество войск, у врага низкое морально-психологическое состояние. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Оккупанты также не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
На Полесском направлении российском оккупант сосредоточивает основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях зафиксировано сосредоточение в районе Гостомеля до 2 БТГр; в районе Бучи - к 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе Бородянки - до 2 БТГр; в районе Ситняки - до 2 БТГр.
На оккупированных территориях враг пытается установить административно-полицейский режим с помощью открытого террора, направленного на местное население.
Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.
Также враг готовится к возобновлению наступления на Гостомель, Ирпень, Стоянку.
На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа, основные усилия сосредоточил на Бровары - 2 БТГр; районы Семеновки, Мены, Бобровицы - до 3 БТГр; Борисполь - до 4 БТГр.
Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах.
Оккупанты осуществляют попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа у его южных окраин.
Пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы.
На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении на Днепр.
Основные усилия сосредоточивает на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях с целью взятия под контроль Каневской ГЭС.
На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия в направлениях городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.
Оккупанты совершали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить Зачатовку, однако понесли значительные потери и отошли в район Любимовки.
Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах западной окраины Мариуполя, Старого Крыма.
На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредотачивает на направлениях: Николаев - до 2 БТГр, Вознесенск - до 2 БТГр, Белгород-Днестровский, Запорожье - до 4 БТГр, Мариуполь-до 3 БТГр.
Противник осуществляет перегруппировку войск для дальнейшего наступления на Запорожье, срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.
На Бессарабском направлении противник активных действий не осуществляет, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.
Несмотря на большое количество войск, у оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен украинским военным и гражданскому населению.
Напомним
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 11 тысяч человек.