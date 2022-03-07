Генштаб ВСУ: оккупанты теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен

Детали

Оккупанты также не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На Полесском направлении российском оккупант сосредоточивает основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях зафиксировано сосредоточение в районе Гостомеля до 2 БТГр; в районе Бучи - к 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе Бородянки - до 2 БТГр; в районе Ситняки - до 2 БТГр.

На оккупированных территориях враг пытается установить административно-полицейский режим с помощью открытого террора, направленного на местное население.

Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

Также враг готовится к возобновлению наступления на Гостомель, Ирпень, Стоянку.

На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа, основные усилия сосредоточил на Бровары - 2 БТГр; районы Семеновки, Мены, Бобровицы - до 3 БТГр; Борисполь - до 4 БТГр.

Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах.

Оккупанты осуществляют попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа у его южных окраин.

Пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении на Днепр.

Основные усилия сосредоточивает на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях с целью взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия в направлениях городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты совершали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить Зачатовку, однако понесли значительные потери и отошли в район Любимовки.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах западной окраины Мариуполя, Старого Крыма.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредотачивает на направлениях: Николаев - до 2 БТГр, Вознесенск - до 2 БТГр, Белгород-Днестровский, Запорожье - до 4 БТГр, Мариуполь-до 3 БТГр.

Противник осуществляет перегруппировку войск для дальнейшего наступления на Запорожье, срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

На Бессарабском направлении противник активных действий не осуществляет, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.

Несмотря на большое количество войск, у оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен украинским военным и гражданскому населению.

Напомним

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 11 тысяч человек.