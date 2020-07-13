До Нідерландів повернули понад 23 тисячі хризантем, на яких виявили “білу іржу”

“09 липня 2020 року державні фітосанітарні інспектори при проведенні фітосанітарного контролю у ВМО № 5 м/п „Ягодин“ Волинської області у вантажі хризантем у кількості 23300 штук, який надійшов з Нідерландів, виявили карантинний, відсутній на території України шкідливий організм — білу іржу хризантем (Puccina horiana P. Hennings). Фітосанітарні заходи: заражений вантаж буде повернуто до країни-експортера”, — повідомили в держслужбі.

Зазначається, що з метою недопущення подібних випадків до країни-експортера — Нідерландів — буде надіслано нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перелік органів, у яких проводитиме перевірку до кінця року. В нього, зокрема, входить Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.