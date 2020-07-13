В Нидерланды вернули более 23 тыс. хризантем, на которых обнаружили "белую ржавчину"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Фитосанитарные инспекторы в Волынской области проверили партию из более 23 тыс. хризантем, при изучении которых обнаружили отсутствующий на территории Украины вредный организм. Цветы отправили обратно в Нидерланды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
“9 июля 2020 года государственные фитосанитарные инспекторы при проведении фитосанитарного контроля в ВТО № 5 м/п „Ягодин“ Волынской области в грузе хризантем в количестве 23,3 тыс. штук, который поступил из Нидерландов, обнаружили карантинный, отсутствующий на территории Украины вредный организм — белую ржавчину хризантем (Puccina horiana P. Hennings). Фитосанитарные меры: зараженный груз будет возвращен в страну-экспортера”, — сообщили в госслужбе.
Отмечается, что с целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера — Нидерланды — будет отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень органов, в которых будет проводить проверку до конца года. В него, в частности, входит Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.