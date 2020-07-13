В Нидерланды вернули более 23 тыс. хризантем, на которых обнаружили "белую ржавчину"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9587 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99833 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104852 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130985 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109787 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129965 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101838 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102532 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Нидерланды вернули более 23 тыс. хризантем, на которых обнаружили "белую ржавчину"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Фитосанитарные инспекторы в Волынской области проверили партию из более 23 тыс. хризантем, при изучении которых обнаружили отсутствующий на территории Украины вредный организм. Цветы отправили обратно в Нидерланды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

“9 июля 2020 года государственные фитосанитарные инспекторы при проведении фитосанитарного контроля в ВТО № 5 м/п „Ягодин“ Волынской области в грузе хризантем в количестве 23,3 тыс. штук, который поступил из Нидерландов, обнаружили карантинный, отсутствующий на территории Украины вредный организм — белую ржавчину хризантем (Puccina horiana P. Hennings). Фитосанитарные меры: зараженный груз будет возвращен в страну-экспортера”, — сообщили в госслужбе.

Отмечается, что с целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера — Нидерланды — будет отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень органов, в которых будет проводить проверку до конца года. В него, в частности, входит Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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