НАЗК затвердило перелік органів, в яких до кінця року проводитиме перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перелік органів, у яких проводитиме перевірку до кінця року. Відповідний план погодив голова НАЗК Олександр Новіков, інформує пресслужба відомства, інформує УНН.
"Цей документ визначає органи державної влади та місцевого самоврядування, в яких агентство проведе перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до кінця 2020 року НАЗК перевірить:
▪️ Державну екологічну інспекцію України,
▪️ Національну службу здоров’я України,
▪️ Херсонську обласну раду,
▪️ Державну службу морського та річкового транспорту України,
▪️ Державне агентство автомобільних доріг України,
▪️ Черкаську обласну державну адміністрацію,
▪️ Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини,
▪️ Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
▪️ Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
▪️ Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру,
▪️ Національне агентство України з питань державної служби,
▪️ Рахункову палату.
"Проведення НАЗК перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції передбачене Законом України "Про запобігання корупції". Національне агентство перевіряє дотримання органом вимог цього закону та ухвалення нормативно-правових актів з питань запобігання корупції, зокрема про підготовку та виконання антикорупційних програм, створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти правопорушень, захисту викривачів тощо", - вказують у НАЗК.
Також зазначається, що у разі виявлення порушень вимог закону за результатами перевірки НАЗК може:
▪️ внести припис про усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності;
▪️ затвердити обґрунтований висновок щодо наявності ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення для направлення його іншим спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції;
▪️ звернутися до суду з підстав, передбачених законом.
Як повідомлялося раніше в УНН, НАЗК запросило до себе Добкіна для надання пояснень.