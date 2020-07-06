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НАЗК запросило до себе Добкіна для надання пояснень

НАЗК запросило до себе Добкіна для надання пояснень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 14 осіб для надання пояснень, серед яких мер Чернівців Олексій Каспрук, суддя, прокурори та семеро голів політичних партій, зокрема, Михайло Добкін, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує чотирнадцять осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів до НАЗК запрошуються:

  • Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова. Запрошується з 6 по 10 липня 2020 (повторно);
  • Ярослав Туровський, прокурор Офісу Генерального прокурора. Запрошується з 7 по 09 липня 2020 (повторно);
  • Антон Виродов, прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. Запрошується з 7 по 09 липня 2020 (повторно);
  • Святослав Кульчицький, член Центральної житлово-побутової комісії Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Запрошується з 8 по 09 липня 2020 (повторно).

За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані до агентства запрошуються:

  • Євген Одобеско, прокурор Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва. Запрошується на 7 липня, 10:00 (повторно);
  • Інна Мєтєлєва, колишній заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Запрошується на 9 липня, 10:00 (повторно).

За ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації до НАЗК запрошується:

  • Тетяна Іванюта, суддя Кагарлицького районного суду Київської області. Запрошується на 8 липня, 10:00 (повторно).

Крім того, для з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються такі керівники політичних партій:

  • Станіслав Габелев, партія "Блок лівих сил". Запрошується на 6 липня;
  • Наталія Савченко, партія "Нова Україна". Запрошується на 7 липня;
  • Ігор Беркут, партія "Велика Україна". Запрошується на 7 липня;
  • Михайло Добкін, партія "Християнські соціалісти". Запрошується на 8 липня;
  • Ласло Зубанич, "Демократична партія угорців України". Запрошується на 8 липня;
  • Богдан Вуйко, "Всеукраїнська козацька партія". Запрошується на 9 липня;
  • Марина Денисенко, партія "Дух нації". Запрошується 10 липня.

У Нацагентстві додали, що до публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

"У разі наявності підстав буде складено протокол про адміністративні правопорушення. Нагадуємо, що неявка особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення", - наголосили у НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо шести керівників політпартій.

Українські Національні Новини

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