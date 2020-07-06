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НАПК пригласило к себе Добкина для дачи объяснений

НАПК пригласило к себе Добкина для дачи объяснений

Киев  •  УНН

 • 12840 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 14 человек для дачи объяснений, среди которых мэр Черновцов Алексей Каспрук, судья, прокуроры и семь глав политических партий, в том числе Михаил Добкин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает четырнадцать человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК приглашаются:

  • Алексей Каспрук, Черновицкий городской голова. Приглашается с 6 по 10 июля 2020 (повторно);
  • Ярослав Туровский, прокурор Офиса Генерального прокурора. Приглашается с 7 по 9 июля 2020 (повторно);
  • Антон Выродов, прокурор Васильковского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры Киевской области. Приглашается с 7 по 9 июля 2020 (повторно);
  • Святослав Кульчицкий, член Центральной жилищно-бытовой комиссии Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Приглашается с 8 по 9 июля 2020 (повторно).

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии в агентство приглашаются:

  • Евгений Одобеско, прокурор Киевской местной прокуратуры №10 г. Киев. Приглашается на 7 июля, 10:00 (повторно);
  • Инна Метелева, бывший заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Приглашается на 9 июля, 10:00 (повторно).

По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации в НАПК приглашается:

  • Татьяна Иванюта, судья Кагарлицкого районного суда Киевской области. Приглашается на 8 июля, 10:00 (повторно).

Кроме того, для выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для дачи объяснений приглашаются такие руководители политических партий:

  • Станислав Габелев, партия "Блок левых сил". Приглашается на 6 июля;
  • Наталья Савченко, партия "Новая Украина". Приглашается на 7 июля;
  • Игорь Беркут, партия "Великая Украина". Приглашается на 7 июля;
  • Михаил Добкин, партия "Христианские социалисты". Приглашается на 8 июля;
  • Ласло Зубаныч, "Демократическая партия венгров Украины". Приглашается на 8 июля;
  • Богдан Вуйко, "Всеукраинская казацкая партия". Приглашается на 9 июля;
  • Марина Денисенко, партия "Дух нации". Приглашается 10 июля.

В Нацагентстве добавили, что до обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.

"При наличии оснований будет составлен протокол об административных правонарушениях. Напоминаем, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК направило в суд админпротоколы относительно шести руководителей политпартий.

Украинские Национальные Новости

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