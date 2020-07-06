НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо шести керівників політпартій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи стосовно п’яти публічних службовців та шести керівників політичних партій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Так, адміністративні протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані було складено стосовно таких осіб:
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- Анатолій Драбовський, народний депутати України;
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- Роман Мартем’янов, заступник начальника Департаменту Офісу Генерального прокурора;
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- Артур Вайновський, суддя Ордженікідзевського районного суду м. Маріуполя;
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- Вікторія Бессарабова, заступник начальника управління Офісу великих платників податків Державної податкової служби (ДПС).
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"За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено протокол щодо судді Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка", - вказали у НАЗК.
Крім того, було складено шість адмінпротоколів щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій:
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- Валерія Курілайтене, партія "Малого і середнього бізнесу України";
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- Ігор Ніколенко, партія "Сіріус";
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- Володимир Бачігін, партія "Держава";
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- Віктор Палій, партія "Громадянська солідарність";
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- Світлана Фабрикант, партія "Сильна Україна";
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- Анатолій Шевченко, "Всеукраїнська партія духовності і патріотизму".
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"Складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі в судовому порядку", - зазначили у Нацагентстві.
Нагадаємо, раніше НАЗК викликало для пояснень 25 керівників партій.