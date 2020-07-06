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НАПК направило в суд админпротоколы относительно шести руководителей политпартий

НАПК направило в суд админпротоколы относительно шести руководителей политпартий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд административные протоколы в отношении пяти публичных служащих и шести руководителей политических партий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, административные протоколы относительно несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии был составлен в отношении следующих лиц:

  • Анатолий Драбовский, народный депутаты Украины;
  • Роман Мартемьянов, заместитель начальника Департамента Офиса Генерального прокурора;
  • Артур Вайновский, судья Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя;
  • Виктория Бессарабова, заместитель начальника управления Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы (ГНС).

"По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлен протокол в отношении судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко", - указали в НАПК.

Кроме того, было составлено шесть админпротоколов о нарушениях порядка представления финансовой отчетности в отношении таких руководителей политических партий:

  • Валерия Курилайтене, партия "Малого и среднего бизнеса Украины";
  • Игорь Николенко, партия "Сириус";
  • Владимир Бачигин, партия "Держава";
  • Виктор Палий, партия "Гражданская солидарность";
  • Светлана Фабрикант, партия "Сильная Украина";
  • Анатолий Шевченко, "Всеукраинская партия духовности и патриотизма".

"Составление протокола и направления его в суд не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для производства по делу в судебном порядке", - отметили в Нацагентстве.

Напомним, ранее НАПК вызвало для объяснений 25 руководителей партий.

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