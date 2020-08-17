До НАБУ хочуть передати 15 тис. коробок з речовими доказами в економічних справах Майдану - Ситник

“Економічні справи Майдану, це мається на увазі справи, в яких фігурують економічні злочини. Справи, по яких там десь арештовані якісь активи… і ці справи масово передавалися після того, як ГПУ втратила повноваження органу досудового розслідування, передавалися до нас. І це дійсно велика проблема. Тому що це більше 15 тис. томів. І зараз навіть вони надходять. От зараз прийшов запит, точніше, прийшов лист, що нам хочуть передати 15 тис. коробок речових доказів. Тобто, навіть більший обсяг, чим саме приміщення Антикорупційного бюро” - сказав Артем Ситник.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо київського експрокурора у "справах Майдану".