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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71185 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98079 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123351 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105410 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125249 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100712 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103773 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В НАБУ хотят передать 15 тыс. коробок с вещественными доказательствами в экономических делах Майдана - Сытник

В НАБУ хотят передать 15 тыс. коробок с вещественными доказательствами в экономических делах Майдана - Сытник

Киев  •  УНН

 • 13722 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальному антикоррупционному бюро хотят передать 15 тыс. коробок вещественных доказательств по делам Майдана, в которых фигурируют экономические преступления. Об этом во время брифинга сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Экономические дела Майдана, это имеется в виду дела, в которых фигурируют экономические преступления. Дела, по которым там, где арестованы какие-то активы... И эти дела массово передавались после того, как ГПУ потеряла полномочия органа досудебного расследования, передавались к нам. И это действительно большая проблема. Потому что это более 15 тыс. томов. И сейчас даже они поступают. Вот сейчас пришел запрос, точнее, пришло письмо, что нам хотят передать 15 тыс. коробок вещественных доказательств. То есть, даже больший объем, чем само помещение Антикоррупционного бюро", - сказал Артем Сытник.

Напомним, ГБР завершило расследование относительно киевского экс-прокурора в "делах Майдана".

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