В НАБУ хотят передать 15 тыс. коробок с вещественными доказательствами в экономических делах Майдана - Сытник

"Экономические дела Майдана, это имеется в виду дела, в которых фигурируют экономические преступления. Дела, по которым там, где арестованы какие-то активы... И эти дела массово передавались после того, как ГПУ потеряла полномочия органа досудебного расследования, передавались к нам. И это действительно большая проблема. Потому что это более 15 тыс. томов. И сейчас даже они поступают. Вот сейчас пришел запрос, точнее, пришло письмо, что нам хотят передать 15 тыс. коробок вещественных доказательств. То есть, даже больший объем, чем само помещение Антикоррупционного бюро", - сказал Артем Сытник.

Напомним, ГБР завершило расследование относительно киевского экс-прокурора в "делах Майдана".