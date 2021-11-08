До Львова з іншої області гелікоптером МВС доправили 6-річну дитину з вадою серця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні гелікоптером МВС із Дубно Рівненської області до Львова транспортували шестирічну дівчинку із вродженою вадою серця. Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, інформує УНН.
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"Сьогодні, 8 листопада, з міста Дубно медики Львівського обласного центру ЕМД та МК гелікоптером МВС України перевезли до Львова маленьку пацієнтку", — ідеться у повідомленні.
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Як зазначається, шестрирічна пацієнтка із вродженою вадою серця, яка перебувала у Дубенській міській лікарні, потребувала негайного дообстеження та оперативного втручання.
"Завдяки спільним та злагодженим діям лікарів Дубенської міської лікарні та колег із Львівщини дитину оперативно транспортували до медичного закладу сусідньої області", — додали на Facebook-сторінці центру.
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