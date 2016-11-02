До Львова приїде П.Порошенко

Зокрема, Президент має намір взяти участь у ХVI Міжнародному економічному форумі, який пройде у Львові 3 – 4 листопада.

Окрім того, участь в роботі Форуму візьмуть очільники обласних державних адміністрацій, іноземні інвестори, підприємці, експортери, імпортери, дипломати, представники міжнародних фондів, бізнесових асоціацій, банків, навчальних закладів. Загалом на заході буде близько 1500 гостей.