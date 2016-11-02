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15 марта, 19:03 • 114116 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163541 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136143 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128763 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111917 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104946 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101062 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133888 просмотра

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14 марта, 19:57 • 131571 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львов приедет П.Порошенко

Во Львов приедет П.Порошенко

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Завтра во Львов с рабочим визитом прибудет глава государства Петр Порошенко. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.

В частности, Президент намерен принять участие в ХVI Международном экономическом форуме, который пройдет во Львове 3 - 4 ноября.

Кроме того, участие в работе Форума примут руководители областных государственных администраций, иностранные инвесторы, предприниматели, экспортеры, импортеры, дипломаты, представители международных фондов, бизнес ассоциаций, банков, учебных заведений. Всего на мероприятии будет около 1500 гостей.

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