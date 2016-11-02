Во Львов приедет П.Порошенко

В частности, Президент намерен принять участие в ХVI Международном экономическом форуме, который пройдет во Львове 3 - 4 ноября.

Кроме того, участие в работе Форума примут руководители областных государственных администраций, иностранные инвесторы, предприниматели, экспортеры, импортеры, дипломаты, представители международных фондов, бизнес ассоциаций, банков, учебных заведений. Всего на мероприятии будет около 1500 гостей.