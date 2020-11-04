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До КСУ надійшло подання щодо конституційності указів Президента про призначення членів НКРЕКП

До КСУ надійшло подання щодо конституційності указів Президента про призначення членів НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. До Конституційного суду України надійшло конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції указів президента щодо призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.

“До Конституційного Суду України 4 листопада надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указів Президента України” від 29 травня 2018 року № 152/2018, від 29 травня 2018 року № 153/2018, від 29 травня 2018 року № 154/2018, від 29 жовтня 2019 року № 780/2019, від 29 жовтня 2019 року № 781/2019, від 29 жовтня 2019 року № 782/2019, від 29 жовтня 2019 року № 783/2019“, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що вищезазначені укази стосуються призначення членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Окрім того, просять перевірити на конституційність деякі пункти ЗУ ЗУ “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” та ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг”. Зокрема, що стосується надання повноважень Президенту України для забезпечення сталої діяльності Нацкомісії.

“Суб’єкти права на конституційне подання вважають, що оспорювані Укази Президента України не відповідають вимогам ч.4 ст. 5, ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч.2 ст.19, ч. 1 та 3 ст.106 Конституції України, оскільки Президент України, діючи поза межами своєї конституційної компетенції, призначив оспорюваними Указами членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, — йдеться у конституційному поданні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження щодо незаконності перебування Валерія Тарасюка на посаді члена НКРЕКП та призначив справу до розгляду.

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