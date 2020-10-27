Суд визначить законність призначення Тарасюка в НКРЕКП

"Нагадую, що до призначення членом НКРЕКП Валерій Тарасюк очолював компанію-електропостачалька "Еф енд Ем Україна" і володів 10% її статутного капіталу. Після призначення до складу незалежного регулятора він передав управління компанією своєму рідному брату Артему. Але Закон прямо забороняє призначати на посаду члена НКРЕКП особу, родич якої керує компанією на ринку енергетики", - написав він.

Волинець вважає, що Кабмін за Законом має достроково припинити повноваження будь-якого члена регулятора у разі невідповідності його призначення вимогам Закону.

"В черговий раз наголошую на тому, що Регулятор має бути неупередженим! Приватним інтересам близьких родичів в НКРЕКП не місце!", - зауважив він.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія ВР дослідила візити Валерія Тарасюка до РФ.