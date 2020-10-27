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Суд определит законность назначения Тарасюка в НКРЭКУ

Суд определит законность назначения Тарасюка в НКРЭКУ

Киев  •  УНН

 • 13524 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Окружной административный суд г. Киева открыл производство относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению. Об этом сообщил глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Напоминаю, что до назначения членом НКРЭКУ Валерий Тарасюк возглавлял компанию-электропоставщика "Эф энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения в состав независимого регулятора он передал управление компанией своему родному брату Артему. Но Закон прямо запрещает назначать на должность члена НКРЭКУ лицо, родственник которого руководит компанией на рынке энергетики", - написал он.

Волынец считает, что Кабмин по закону должен досрочно прекратить полномочия любого члена регулятора в случае несоответствия его назначения требованиям Закона.

"В очередной раз подчеркиваю, что Регулятор должен быть беспристрастным! Частным интересам близких родственников в НКРЭКУ не место!", - отметил он.

Напомним, Временная следственная комиссия ВР исследовала визиты Валерия Тарасюка в РФ.

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