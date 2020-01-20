До кордону Мексики наближається караван мігрантів з Гватемали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Караван мігрантів збирається на кордоні Гватемали, щоб масово в'їхати в Мексику. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Мігранти - жителі Центральної Америки, які зібралися на кордоні Гватемали і Мексики в неділю, 19 січня, щоб на початку понеділка масово перетнути кордон.
Це може стати серйозним випробуванням для зобов'язання мексиканського уряду задовольнити вимоги США щодо стримування потоків мігрантів, які планують далі потрапити до Сполучених Штатів.
Нагадаємо, у Мексиці активно затримують мігрантів, які рухаються до кордону США.