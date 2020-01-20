К границе Мексики приближается караван мигрантов из Гватемалы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Караван мигрантов собирается на границе Гватемалы, чтобы массово въехать в Мексику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Мигранты - жители Центральной Америки, собравшихся на границе Гватемалы и Мексики в воскресенье, 19 января, чтобы утром понедельника массово пересечь границу.
Это может стать серьезным испытанием для обязательства мексиканского правительства удовлетворить требования США по сдерживанию потоков мигрантов, которые планируют дальше попасть в Соединенные Штаты.
Напомним, в Мексике активно задерживают мигрантов, которые движутся к границе США.