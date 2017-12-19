До Києва прийшла метеорологічна зима
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. До столиці у понеділок 18 грудня завітала метеорологічна зима. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 18 грудня до Києва завітала метеорологічна зима. Її прихід затримався на 22 дні стосовно кліматичної норми", - сказано у повідомленні.
Так, 18 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,5°С і, за прогнозами Українського гідрометцентру, від’ємні значення температури повітря будуть триматись до кінця тижня.
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"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла до столиці на 19 днів пізніше торішньої, адже тоді вона розпочалась 29 листопада. Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році", - повідомили в обсерваторії.
За інформацією метеорологів, незважаючи на прихід метеорологічної зими, середньомісячна температура грудня у Києві перевищить кліматичну норму, а загалом цей рік увійде до десятки найтепліших за 136 років спостереження.
Як повідомляв УНН, 19 грудня в Україні очікується сніг.