В Киев пришла метеорологическая зима
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В столицу в понедельник 18 декабря пришла метеорологическая зима. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 18 декабря в Киев пришла метеорологическая зима. Ее приход задержался на 22 дня относительно климатической нормы", - говорится в сообщении.
Так, 18 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла 0,5°С и, по прогнозам Украинского гидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться до конца недели.
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"Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу на 19 дней позже прошлогодней, ведь тогда она началась 29 ноября. Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже - 29 декабря в 2015 году", - сообщили в обсерватории.
По информации метеорологов, несмотря на приход метеорологической зимы, среднемесячная температура декабря в Киеве превысит климатическую норму, а в целом этот год войдет в десятку самых теплых за 136 лет наблюдения.
Как сообщал УНН, 19 декабря в Украине ожидается сне.