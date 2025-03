До Києва прибув Генсек НАТО Столтенберг - ЗМІ

Цитата

"Генсек НАТО Столтенберг перебуває з візитом у Києві", - ідеться у повідомленні AFP.

Довідково

Відносини між Україною і НАТО почали розвиватися ще на початку 90-х років і відтоді стали одним з найбільш значущих партнерств НАТО, вказують в Альянсі. Починаючи із 2014 року, у зв’язку з незаконною анексією Криму росією, співробітництво між Україною і НАТО у низці ключових галузей було активізовано. Від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році як НАТО, так і держави-члени Альянсу надають Україні допомогу на безпрецедентному рівні.

Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023