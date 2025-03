В Киев прибыл Генсек НАТО Столтенберг - СМИ

Цитата

"Генсек НАТО Столтенберг находится с визитом в Киеве", - говорится в сообщении AFP.

Справочно

Отношения между Украиной и НАТО начали развиваться еще в начале 90-х годов и стали одним из наиболее значимых партнерств НАТО, указывают в Альянсе. Начиная с 2014 года, в связи с незаконной аннексией Крыма россией, сотрудничество между Украиной и НАТО в ряде ключевых областей было активизировано. С начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году как НАТО, так и государства-члены Альянса оказывают Украине помощь на беспрецедентном уровне.

Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023