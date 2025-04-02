Фицо заговорил о готовности к новой встрече с правительством Украины
Киев • УНН
Премьер Словакии заявил о готовности к третьей встрече с Кабмином Украины, но будут обсуждать только гражданские проекты, а не оружие. Он также готов к телефонному разговору со Шмыгалем.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство заинтересовано в третьей совместной встрече с украинским Кабмином. Об этом сообщает Dennik N, пишет УНН.
Детали
"Мы готовы немедленно", - заявил премьер-министр, отвечая на вопрос журналиста, заинтересован ли он в третьей встрече с представителями украинского правительства.
Словацкий премьер добавил, что готов поговорить по телефону с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Фицо отметил, что встреча может состояться в любой из двух стран вблизи границы. Однако, по словам премьер-министра, темой переговоров могут быть только гражданские проекты, а не оружие.
Стоит напомнить, что прошлогодние украинско-словацкие переговоры проводились в Михаловце и под Ужгородом. Позже Роберт Фицо критиковал Президента Украины Владимира Зеленского за прекращение транзита газа.
Дополнение
Как ранее писал УНН премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он признался, что получил от нее "выговор". По его словам, атмосфера разговора была эмоциональной.
"Урсула меня ужасно, ужасно ругала. Роберт, что ты наделал, зачем ты вообще вел такие переговоры с Трампом? Она полчаса меня ругала, говорила, что я полный идиот", - заявил Фицо.
Также Евросоюз рассматривает возможность использования украинских подземных газохранилищ для решения спора между Украиной и Словакией из-за потери доходов от транзита газа. Украина будет импортировать газ из Греции и Турции.