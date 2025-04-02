Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини заявив про готовність до третьої зустрічі з Кабміном України, але обговорюватимуть лише цивільні проєкти, а не зброю. Він також готовий до телефонної розмови зі Шмигалем.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд зацікавлений у третій спільній зустрічі з українським Кабміном. Про це повідомляє Dennik N, пише УНН.
Деталі
"Ми готові негайно", - заявив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання журналіста, чи він зацікавлений у третій зустрічі з представниками українського уряду.
Словацький прем’єр додав, що готовий поговорити по телефону з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Фіцо зазначив, що зустріч може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону. Однак, за словами прем'єр-міністра, темою переговорів можуть бути лише цивільні проекти, а не зброя.
Варто нагадати, що минулорічні українсько-словацькі переговори проводилися в Міхаловце та під Ужгородом. Пізніше Роберт Фіцо критикував Президента України Володимира Зеленського за припинення транзиту газу.
Доповнення
Як раніше писав УНН прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зізнався, що отримав від неї "догану". За його словами, атмосфера розмови була емоційною.
"Урсула мене страшенно, страшенно лаяла. Роберте, що ти наробив, навіщо ти взагалі вів такі переговори з Трампом? Вона півгодини мене лаяла, говорила, що я повний ідіот", - заявив Фіцо.
Також Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.