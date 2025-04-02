Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14240 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 103303 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166431 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105009 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341816 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 172985 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144476 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196025 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124716 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108118 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46138 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158173 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36625 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83627 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22237 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14241 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83676 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 103305 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166433 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19833 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22276 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36664 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46178 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135517 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

Київ • УНН

 • 22730 перегляди

Прем'єр Словаччини заявив про готовність до третьої зустрічі з Кабміном України, але обговорюватимуть лише цивільні проєкти, а не зброю. Він також готовий до телефонної розмови зі Шмигалем.

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд зацікавлений у третій спільній зустрічі з українським Кабміном. Про це повідомляє Dennik N, пише УНН.

Деталі

"Ми готові негайно", - заявив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання журналіста, чи він зацікавлений у третій зустрічі з представниками українського уряду.

Словацький прем’єр додав, що готовий поговорити по телефону з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Фіцо зазначив, що зустріч може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону. Однак, за словами прем'єр-міністра, темою переговорів можуть бути лише цивільні проекти, а не зброя.

Варто нагадати, що минулорічні українсько-словацькі переговори проводилися в Міхаловце та під Ужгородом. Пізніше Роберт Фіцо критикував Президента України Володимира Зеленського за припинення транзиту газу.

Доповнення

Як раніше писав УНН прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зізнався, що отримав від неї "догану". За його словами, атмосфера розмови була емоційною.

"Урсула мене страшенно, страшенно лаяла. Роберте, що ти наробив, навіщо ти взагалі вів такі переговори з Трампом? Вона півгодини мене лаяла, говорила, що я повний ідіот", - заявив Фіцо.

Також Євросоюз розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для вирішення суперечки між Україною та Словаччиною через втрату доходів від транзиту газу. Україна імпортуватиме газ з Греції та Туреччини.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95