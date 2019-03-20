До кінця року в країні почне працювати автоматична відеофіксація порушень ПДР - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Арсен Аваков заявив, що до кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Майже все зроблене. Майже все готове. Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в Парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, пристрій TruCam, завдяки якому поліція буде фіксувати швидкість руху автомобілів на дорогах України працює на максимальній дистанції в 1,2 км.
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