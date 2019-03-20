До кінця року в країні почне працювати автоматична відеофіксація порушень ПДР - Аваков

“Майже все зроблене. Майже все готове. Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в Парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, пристрій TruCam, завдяки якому поліція буде фіксувати швидкість руху автомобілів на дорогах України працює на максимальній дистанції в 1,2 км.

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