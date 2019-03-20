До конца года в стране начнет работать автоматическая видеофиксация нарушений ПДД - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Арсен Аваков заявил, что до конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в Парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - говорится в сообщении.
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Напомним, устройство TruCam, благодаря которому полиция будет фиксировать скорость движения автомобилей на дорогах Украины работает на максимальной дистанции в 1,2 км.
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