До конца года в стране начнет работать автоматическая видеофиксация нарушений ПДД - Аваков

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в Парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацполиции в 2019 году появится новый мобильное подразделение

Напомним, устройство TruCam, благодаря которому полиция будет фиксировать скорость движения автомобилей на дорогах Украины работает на максимальной дистанции в 1,2 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков усилил охрану аппарата МВД