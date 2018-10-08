У патрульній поліції розповіли, як працює радар TruCam

“Прилад дозволяє фіксувати швидкість (руху автомобілів — ред.) на досить великій відстані — робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів. Може бути збільшена до 1500 метрів. Фактично відбуватися заміри будуть на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості — 1200 метрів”, — повідомив О.Білошицький.

Він додав, що цей прилад буде використовуватись виключно за наявності попереджувальних знаків про те, що ведеться фото- і відеофіксація порушень.

“Даний пристрій буде використовуватись поруч зі службовим транспортом, який буде стояти з увімкненими проблисковими значками, і ці місця, де будуть знаходитись дані пристрої, вже розміщені на нашому сайті і будуть оновлюватись”, — резюмував О.Білошицький.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульна поліція починає використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.