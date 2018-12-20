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У Нацполіції у 2019 році з’явиться новий мобільний підрозділ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив про плани щодо створення окремого авіаційного підрозділу у структурі Національної поліції України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

У Нацполіції у 2019 році з’явиться новий мобільний підрозділ

“У 2019 році буде створено окремий авіаційний підрозділ поліції. Він забезпечить підтримку публічної безпеки, доступ до важкопрохідних місць, підтримку наземних спеціальних поліцейських операцій та спеціальних місій. Крім того, підрозділ виконуватиме функцію аеромедичної евакуації”, — сказав Сергій Князєв.

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“Гелікоптер одночасно доставить поліцейських для відповідного реагування на подію та надання невідкладної допомоги постраждалим”, — пояснив Князєв.

Ще одним важливим напрямком роботи Нацполіції у 2019 році стане запуск на автошляхах країни та у великих містах системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. Для цього у структурі Нацполіції буде створено підрозділ, який займатиметься обробкою зафіксованої інформації та притягненням правопорушників до адміністративної відповідальності.

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“До кінця першого півріччя камери вже запрацюють на дорогах країни”, — підсумував очільник Нацполіції.

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