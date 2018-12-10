Перші вертольоти Airbus прибудуть в Україну найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Перші вертольоти Airbus, які використовуватиме Державна служба надзвичайних ситуацій та Національна гвардія, прибудуть в Україні вже найближчими днями. Про це сьогодні повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
"У найближчі дні ми в Україні побачимо перші ластівки, перші моделі Airbus Helicopters Super Puma H225, які будуть у нас, і ви зможете їх подивитися. Одна машина прибуде для Державної служби надзвичайний ситуацій, інша – для Національної гвардії", - сказав Аваков.
За його словами, нові французькі вертольоти будуть функціонувати разом з тими, які є в Україні.
Нагадаємо, МВС та Airbus 14 липня підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. Сума контракту становить 555 млн євро.
Як повідомляв УНН, один з регіональних центрів авіації МВС базуватиметься у Чернівцях.