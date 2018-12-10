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Первые вертолеты Airbus прибудут в Украину в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 12692 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Первые вертолеты Airbus, которые будет использовать Государственная служба чрезвычайных ситуаций и Национальная гвардия, прибудут в Украину уже в ближайшие дни. Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

Первые вертолеты Airbus прибудут в Украину в ближайшие дни

"В ближайшие дни мы в Украине увидим первые ласточки, первые модели Airbus Helicopters Super Puma H225, которые будут у нас, и вы сможете их посмотреть. Одна машина прибудет для Государственной службы чрезвычайным ситуациям, другая - для Национальной гвардии", - сказал Аваков.

По его словам, новые французские вертолеты будут работать вместе с теми, которые есть в Украине.

Напомним, МВД и Airbus 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.

Как сообщал УНН, один из региональных центров авиации МВД будет базироваться в Черновцах.

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