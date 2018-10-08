Повернення контролю швидкості на дорогах: показали радар TruCam
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Патрульна поліція показала один з радарів TruCam, за допомогою яких на дорогах України відсьогодні будуть контролювати швидкість транспортних засобів на дорогах, передає кореспондент УНН.
Так, з 8 жовтня патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів - пристрої вимірювання швидкості TruCam у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.
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Пристрої TruCam, як повідомили у поліції, будуть використовуватися лише із розміщенням дорожніх знаків, які повідомляють про фото- та відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.