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Повернення контролю швидкості на дорогах: показали радар TruCam

Повернення контролю швидкості на дорогах: показали радар TruCam

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Патрульна поліція показала один з радарів TruCam, за допомогою яких на дорогах України відсьогодні будуть контролювати швидкість транспортних засобів на дорогах, передає кореспондент УНН.

Так, з 8 жовтня патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів - пристрої вимірювання швидкості TruCam у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повернення "радарів" на дороги: чого чекати водіям

Пристрої TruCam, як повідомили у поліції, будуть використовуватися лише із розміщенням дорожніх знаків, які повідомляють про фото- та відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.

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