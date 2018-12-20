В Нацполиции в 2019 году появится новое мобильное подразделение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о планах по созданию отдельного авиационного подразделения в структуре Национальной полиции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
“В 2019 году будет создано отдельное авиационное подразделение полиции. Оно обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации”, - сказал Сергей Князев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые вертолеты Airbus прибудут в Украину в ближайшие дни
Данное подразделение будет иметь возможность получить информацию о происшествии с пострадавшими в регионах, куда невозможно попасть наземным транспортом, и добраться до места происшествия. С этой целью будут применяться вертолеты.
“Вертолет одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим”, — пояснил Князев.
Еще одним важным направлением работы Нацполиции в 2019 году станет запуск на автодорогах страны и в больших городах системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Для этого в структуре Нацполиции будет создано подразделение, которое будет заниматься обработкой зафиксированной информации и привлечением правонарушителей к административной ответственности.
“До конца первого полугодия камеры уже заработают на дорогах страны”, — подытожил глава Нацполиции.
Напомним, Украина и Турция обеспечат береговую охрану на Черном море.