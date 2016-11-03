До кінця року кияни отримають ще 11 сучасних тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. До кінця 2016 року кияни отримають 11 нових сучасних тролейбусів з низькою підлогою, які будуть зручними для людей з особливими потребами. Про це УНН повідомили в прес-службі Київського міського голови.
“До кінця року Київ отримає ще 11 одиниць. Це сучасні тролейбуси, з низькою підлогою, які будуть зручними для киян з особливими потребами”, — заначив мер Києва В.Кличко.
Говорячи про розвиток транспортної інфраструктури у Києві, В.Кличко також наголосив на необхідності добудови Подільсько-Воскресенського мосту.
“Всі мости у Києві дуже навантажені. Я обіцяв троєщинцям і киянам за свою каденцію цей міст побудувати. 11 млрд грн вартість мосту. 4 млрд грн вкладено раніше, 7 млрд грн ще нам потрібно. Ми ведемо переговори з німецькою стороною, залучили німецьких фахівців, вони вже виділили 200 тис євро на фінансову і технічну експертизу мосту”, — наголосив В.Кличко.