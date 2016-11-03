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15 марта, 19:03 • 114113 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163536 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136140 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128760 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111915 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104945 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101062 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До конца года киевляне получат еще 11 современных троллейбусов

До конца года киевляне получат еще 11 современных троллейбусов

Киев • УНН

 • 8332 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. До конца 2016 года киевляне получат 11 новых современных троллейбусов с низким полом, которые будут удобными для людей с особыми потребностями. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

"До конца года Киев получит еще 11 единиц. Это современные троллейбусы, с низким полом, которые будут удобными для киевлян с особыми потребностями ", - заначив мэр Киева В.Кличко.

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры в Киеве, В.Кличко также отметил необходимость достройки Подольско-Воскресенского моста.

"Все мосты в Киеве очень нагружены. Я обещал троещинцам и киевлянам за свою каденцию этот мост построить. 11 млрд грн стоимость моста. 4 млрд грн вложено ранее, 7 млрд грн еще нам нужно. Мы ведем переговоры с немецкой стороной, привлекли немецких специалистов, они уже выделили 200 тыс евро на финансовую и техническую экспертизу моста ", - отметил В.Кличко.

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Киев

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