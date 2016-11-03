До конца года киевляне получат еще 11 современных троллейбусов

"До конца года Киев получит еще 11 единиц. Это современные троллейбусы, с низким полом, которые будут удобными для киевлян с особыми потребностями ", - заначив мэр Киева В.Кличко.

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры в Киеве, В.Кличко также отметил необходимость достройки Подольско-Воскресенского моста.

"Все мосты в Киеве очень нагружены. Я обещал троещинцам и киевлянам за свою каденцию этот мост построить. 11 млрд грн стоимость моста. 4 млрд грн вложено ранее, 7 млрд грн еще нам нужно. Мы ведем переговоры с немецкой стороной, привлекли немецких специалистов, они уже выделили 200 тыс евро на финансовую и техническую экспертизу моста ", - отметил В.Кличко.