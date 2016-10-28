До Харцизька з РФ прибуло шість вагонів підкріплення бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. До Харцизька з Росії прибуло по два вагони з зимовим обмундируванням, боєприпасами і запчастинами до техніки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“З Росії прибула чергова партія підкріплення бойовиків. Зокрема, на станцію Харцизьк прибуло два вагони із зимовим обмундируванням, два з боєприпасами і два з запчастинами до військової техніки”, — сказав А.Лисенко.
Він додав, що з огляду на активне застосування незаконними збройними формуваннями озброєння, на маріупольському напрямку очікується доставка нової партії боєприпасів до Новоазовська.