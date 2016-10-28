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15 марта, 19:03 • 115875 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168759 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139289 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131648 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113503 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105869 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харцызск из РФ прибыло шесть вагонов подкрепления боевиков

В Харцызск из РФ прибыло шесть вагонов подкрепления боевиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В Харцызск  из России прибыло по два вагона с зимним обмундированием, боеприпасами и запчастями к технике. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Из России прибыла очередная партия подкрепления боевиков. В частности, на станцию ​​Харцызск прибыло два вагона с зимним обмундированием, два с боеприпасами и два с запчастями к военной техники ", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что, учитывая активное применение незаконными вооруженными формированиями вооружение, на мариупольском направлении ожидается доставка новой партии боеприпасов до Новоазовска.

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