В Харцызск из РФ прибыло шесть вагонов подкрепления боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Харцызск из России прибыло по два вагона с зимним обмундированием, боеприпасами и запчастями к технике. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Из России прибыла очередная партия подкрепления боевиков. В частности, на станцию Харцызск прибыло два вагона с зимним обмундированием, два с боеприпасами и два с запчастями к военной техники ", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что, учитывая активное применение незаконными вооруженными формированиями вооружение, на мариупольском направлении ожидается доставка новой партии боеприпасов до Новоазовска.