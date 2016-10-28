В Харцызск из РФ прибыло шесть вагонов подкрепления боевиков

"Из России прибыла очередная партия подкрепления боевиков. В частности, на станцию ​​Харцызск прибыло два вагона с зимним обмундированием, два с боеприпасами и два с запчастями к военной техники ", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что, учитывая активное применение незаконными вооруженными формированиями вооружение, на мариупольском направлении ожидается доставка новой партии боеприпасов до Новоазовска.