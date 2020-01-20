До Дня Соборності України береги Дніпра з’єднають "живим ланцюгом"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. До Дня соборності України, 22 січня, у Києві відбудеться щорічна акція "Живий ланцюг Соборності", у ході якої учасники об’єднають береги Дніпра "живим ланцюгом" на мосту Патона. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку організаторів акції у Facebook.
"Живий ланцюг Соборності — щорічна акція, що присвячена Дню Соборності України та річниці з дня проголошення Незалежності України. Учасники акції символічно об'єднують береги Дніпра "живим ланцюгом" на мосту Патона в Києві, рухаючись назустріч двома колонами — з лівого берега (символізує Українську Народу Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку)", - йдеться в анонсі.
Вказано, що акція є неполітичною, тому не допускається наявність жодної партійної або іншої символіки, лише прапори України.
Повідомляється, що це вже тринадцята акція. Під час заходу учасники утворять 30-метровий державний прапор. Також усім охочим учасникам волонтери будуть розфарбовувати обличчя в кольорах державного прапора.
Збір учасників починається о 7:30 біля двох локацій. На лівому березі збір відбудеться біля останньої перед мостом зупинки громадського транспорту, що біля станції "Лівобережна". На правому березі - біля колонади при вході на міст Патона, що біля станції метро "Дружби народів".
"О 8:00 колони учасників почнуть рухатися назустріч одна-одній по північній пішохідній частині мосту Патона. Кожна колона нестиме свою частину 30-метрового прапору (синю або жовту). Посередині мосту обидві колони зустрінуться та символічно об'єднають лівий та правий береги Дніпра, Схід та Захід України. Також буде утворено єдиний 30-метровий прапор України", - додали організатори.
Також учасники акції виконають гімн України, і вшанують пам'ять Героя України, Сергія Нігояна, що був убитий 22 січня 2014 року та всіх борців, що поклали своє життя за Українську Державу. Відбудеться запалення свічок.
Також в КМДА зазначили, що до Дня Соборності також відбудуться інші заходи, зокрема покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченку та М.С. Грушевському, відеоподорож "Україна – це ми!" та фотовиставка "Єдина Україна".
Нагадаємо, минулого року на столичному мосту Патона утворили "живий ланцюг Соборності".