Ко Дню Соборности Украины берега Днепра соединят "живой цепью"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Ко Дню соборности Украины, 22 января, в Киеве состоится ежегодная акция "Живая цепь Соборности", в ходе которой участники объединят берега Днепра "живой цепью" на мосту Патона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу организаторов акции в Facebook.
"Живая цепь Соборности - ежегодная акция, посвященная Дню Соборности Украины и годовщине со дня провозглашения Независимости Украины. Участники акции символически объединяют берега Днепра "живой цепью" на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами - с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику)", - говорится в анонсе.
Указано, что акция является неполитической, поэтому не допускается наличие никакой партийной или другой символики, только флаги Украины.
Сообщается, что это уже тринадцатая акция. Во время мероприятия участники образуют 30-метровый государственный флаг. Также всем желающим участникам волонтеры будут раскрашивать лицо в цветах государственного флага.
Сбор участников начинается в 7:30 около двух локаций. На левом берегу сбор состоится у последней перед мостом остановки общественного транспорта, возле станции "Левобережная". На правом берегу - у колоннады при входе на мост Патона, возле станции метро "Дружбы народов".
"В 8:00 колонны участников начнут двигаться навстречу друг-другу по северной пешеходной части моста Патона. Каждая колонна будет нести свою часть 30-метрового флага (синий или желтый). Посередине моста обе колонны встретятся и символически объединят левый и правый берега Днепра, Восток и Запад Украины. Также будет создан единый 30-метровый флаг Украины", - добавили организаторы.
Также участники акции исполнят гимн Украины, и почтят память Героя Украины, Сергея Нигояна, который был убит 22 января 2014 года и всех борцов, которые положили свою жизнь за Украинское Государство. Состоится зажжение свечей.
Также в КГГА отметили, что ко Дню Соборности также состоятся другие мероприятия, в частности возложение цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М.С. Грушевскому, видеопутешествие "Украина - это мы!" и фотовыставка "Единая Украина".
В прошлом году на столичном мосту Патона образовали "живую цепь Соборности".