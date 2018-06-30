До Дня незалежності США у Києві влаштували забіг у мішках
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На святкуванні Дня незалежності США, яке відзначають щорічно 4 липня, в Американському домі у Києві влаштували забіг у мішках. Про це повідомляє посольство Сполучених Штатів в Україні на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Тема цьогорічного святкування – рок-культура. На відвідувачів чекали ігри та розваги на відкритому повітрі.
"Забіг в мішках сьогодні в Американському домі на святкуванні Дня незалежності США", - підписали відповідне відео у диппредставництві.
На заході була присутня посол США в Києві Марі Йованович, яка привітала присутніх зі встановленої на місці святкування сцени.
Нагадаємо, посол США влаштувала вдома "жіночу" вечірку.