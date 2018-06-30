Ко Дню независимости США в Киеве устроили забег в мешках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На праздновании Дня независимости США, который отмечается ежегодно 4 июля, в Американском доме в Киеве устроили забег в мешках. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook, передает УНН.
Тема нынешнего празднования - рок-культура. На присутствующих ждали игры и развлечения на открытом воздухе.
"Забег в мешках сегодня в Американском доме на праздновании Дня независимости США", - подписали соответствующее видео в диппредставительстве.
На мероприятии присутствовала посол США в Киеве Мари Йованович, которая поздравила присутствующих с установленной на месте празднования сцены.
Напомним, посол США устроила дома "женскую" вечеринку.