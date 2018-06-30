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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137064 просмотра

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Ко Дню независимости США в Киеве устроили забег в мешках

Ко Дню независимости США в Киеве устроили забег в мешках

Киев  •  УНН

 • 9490 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. На праздновании Дня независимости США, который отмечается ежегодно 4 июля, в Американском доме в Киеве устроили забег в мешках. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook, передает УНН.

Тема нынешнего празднования - рок-культура. На присутствующих ждали игры и развлечения на открытом воздухе.

"Забег в мешках сегодня в Американском доме на праздновании Дня независимости США", - подписали соответствующее видео в диппредставительстве.

На мероприятии присутствовала посол США в Киеве Мари Йованович, которая поздравила присутствующих с установленной на месте празднования сцены.

Напомним, посол США устроила дома "женскую" вечеринку.

Украинские Национальные Новости

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