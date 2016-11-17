До будівництва заводу ядерного палива в Україні потрібно залучати інвестора — економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У разі будівництва власний заводу ядерного палива Україна зможе не лише забезпечити себе сировиною, а й стати країною-експортером ядерного палива. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охріменко, коментуючи прийняту урядом Концепцію розвитку атомного комплексу Україні, яка і передбачає будівництво власного заводу.
“Звичайно що краще шукати інвестора. Більше того, я навіть не сумніваюсь, що такого зацікавленого інвестора вдасться знайти. Адже бізнес сам по собі дуже цікавий. Зауважте, що ядерне паливо можна ж не лише в Україні використовувати, а й продавати його іншим країнам світу. Це цікаво і це перспективно”, — сказав він.
Нагадаємо, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості І.Насалика, Україна забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.
При цьому, за його словами, до реалізації урядової Концепції розвитку атомного комплексу Україні залучатимуться приватні інвестори, як іноземні так і вітчизняні.
Також нагадаємо, на сьогодні, Міненерговугілля не може освоїти Новоконстянтинівске уранове родовище через брак фінансування.
При цьому на думку нардепа Л.Підлесецького, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.