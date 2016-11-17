К строительству завода ядерного топлива в Украине нужно привлекать инвестора - экономист
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В случае строительства собственного завода ядерного топлива Украина сможет не только обеспечить себя сырьем, но и стать страной-экспортером ядерного топлива. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко, комментируя принятую правительством Концепцию развития атомного комплекса Украины, которая предусматривает строительство собственного завода.
"Конечно лучше искать инвестора. Более того, я даже не сомневаюсь, что такого заинтересованного инвестора удастся найти. Ведь бизнес сам по себе очень интересен. Заметьте, что ядерное топливо можно же не только в Украине использовать, но и продавать его другим странам мира. Это интересно и это перспективно", - сказал он.
Напомним, по словам министра энергетики и угольной промышленности И.Насалика, Украина будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод.
При этом, по его словам, к реализации правительственной Концепции развития атомного комплекса Украины будут привлекаться частные инвесторы, как иностранные так и отечественные.
Также напомним, сегодня Минэнергоугля не может освоить Новоконстантиновское урановое месторождение из-за нехватки финансирования.
При этом по мнению нардепа Л.Пидлесецкого, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.