З Києва до Бучі відправили гуманітарну допомогу: медикаменти та дитяче харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до столиці. Про це УНН повідомляє з посилання на мера Києва Віталія Кличка.
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"Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва. Мешканцям Бучі, яке руйнує і знищує ворог, відправили медикаменти, перев'язочні матеріали, засоби гігієни і дитяче харчування", - повідомив Кличко.
Деталі
Мер подякував організації "Червоний хрест", яка доставила необхідну допомогу від Києва.
"І підкреслю: Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був. Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!" - наголосив Кличко.
Доповнення
Кличко зазначив, що ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілювали Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі.
25 лютого повідомляли, що у житлових кварталах в Бучі на Київщині є російські військові.