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З Києва до Бучі відправили гуманітарну допомогу: медикаменти та дитяче харчування

З Києва до Бучі відправили гуманітарну допомогу: медикаменти та дитяче харчування

Київ • УНН

 • 137993 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до столиці. Про це УНН повідомляє з посилання на мера Києва Віталія Кличка.

Цитата

"Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва. Мешканцям Бучі, яке руйнує і знищує ворог, відправили медикаменти, перев'язочні матеріали, засоби гігієни і дитяче харчування", - повідомив Кличко.

Деталі

Мер подякував організації "Червоний хрест", яка доставила необхідну допомогу від Києва.

"І підкреслю: Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був. Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!" - наголосив Кличко.

Доповнення

Кличко зазначив, що ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілювали Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі.

25 лютого повідомляли, що у житлових кварталах в Бучі на Київщині є російські військові.

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