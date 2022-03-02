С Киева в Бучу отправили гуманитарную помощь: медикаменты и детское питание
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Цитата
"Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, которое обороняется от российских войск на подступах к Киеву. Жителям Бучи, который разрушает и уничтожает враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание", - сообщил Кличко.
Детали
Мэр поблагодарил организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь от Киева.
"И подчеркну: Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы - герои!" - подчеркнул Кличко.
Дополнение
Кличко отметил, что враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливали Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле.
25 февраля сообщали, что в жилых кварталах в Буче под Киевом есть российские военные.