С Киева в Бучу отправили гуманитарную помощь: медикаменты и детское питание

Цитата

"Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, которое обороняется от российских войск на подступах к Киеву. Жителям Бучи, который разрушает и уничтожает враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание", - сообщил Кличко.

Детали

Мэр поблагодарил организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь от Киева.

"И подчеркну: Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы - герои!" - подчеркнул Кличко.

Дополнение

Кличко отметил, что враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливали Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле.

25 февраля сообщали, что в жилых кварталах в Буче под Киевом есть российские военные.



