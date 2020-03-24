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До Білорусі за тиждень через відмови не змогли потрапити понад 300 українців

До Білорусі за тиждень через відмови не змогли потрапити понад 300 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Протягом тижня до Білорусі не змогли потрапити понад 300 українців через те, що не була підтверджена мета поїдки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

“Протягом тижня на територію сусідньої держави не змогли потрапити більше 300 наших співвітчизників, які прямували через діючі пункти пропуску. Як зазначають самі подорожуючі, причиною у відмові їм повідомляють — “непідтверджена мета поїздки”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, які продовжують функціонувати після введення обмежень, пов’язаних з розповсюдженням коронавірусу, залишаються:

  • у Чернігівській області: “Сеньківка — Веселівка”, “Нові Яриловичі — Нова Гута”, “Славутич — Комарин”;
  • у Київській області: “Вільча — Олександрівка”;
  • у Житомирській області: “Виступовичі — Нова Рудня”;
  • у Рівненській області: “Городище — Верхній Теребежів”, “Прикладники — Невель”;
  • у Волинській області: “Дольськ — Мохро”, “Доманове — Мокрани”, “Пулемець — Томашівка”.

Нагадаємо, відсьогодні з 12:00 українцям заборонено покидати країну з туристичною метою

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