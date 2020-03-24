В Беларусь за неделю из-за отказов не смогли попасть более 300 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В течение до недели в Беларусь не смогли попасть более 300 Украинские за того, что не была подтверждена цель поездку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Государственной пограничной службы Украины.
“В течение недели на территорию соседнего государства не смогли попасть более 300 наших соотечественников, которые направлялись через действующие пункты пропуска. Как отмечают сами путешественники, причиной в отказе им сообщают — “неподтвержденная цель поездки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пунктов пропуска на границе с Беларусью, которые продолжают функционировать после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса, остаются:
-
- в Черниговской области: “Сеньковка — Веселовка”, “Новые Яриловичи — Новая Гута”, “Славутич — Комарин”;
-
- в Киевской области: “Вильча — Александровка”;
-
- в Житомирской области: “Выступовичи — Новая Рудня”;
-
- в Ровенской области: “Городище — Верхний Теребежи”, “Прикладники — Невель”;
-
- в Волынской области: “Дольск — Мохро”, “Доманово — Мокраны”, “Пулемец — Томашовка”.
-
Напомним, с сегодняшнего дня с 12:00 украинцам запрещено покидать страну с туристической целью.