Відзавтра українцям заборонено здійснювати туристичні подорожі - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Відзавтра, 24 березня, з 12:00 українцям заборонено покидати країну з туристичною метою. Про це в Telegram написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Згідно з рішенням уряду, відзавтра (24 березня) з 12:00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", - написав Шмигаль.
За його словами, темпи поширення коронавірусу зростають, тому уряд має підсилювати обмежувальні заходи.
Нагадаємо, з 25 березня Об’єднані Арабські Емірати повністю закривають аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів. Єдиний рейс, яким можна повернутися в Україну – 24 березня.