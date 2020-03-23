ОАЕ закривають аеропорти: як українцям повернутися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З 25 березня Об’єднані Арабські Емірати повністю закривають аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів. Єдиний рейс, яким можна повернутися в Україну – 24 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Коронавірус: інформація від МЗС".
"З 25 березня ОАЕ повністю закривають свої аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів, включаючи транзитні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення, яке було прийнято в рамках реалізації запобіжних заходів для стримування поширення коронавірусу COVID-19, вступить в силу через дві доби (25 березня) і буде діяти два тижні.
"На сайті авіакомпанії МАУ, яка здійснює рейси з ОАЕ, доступні квитки на 24 березня. Це єдиний доступний рейс, яким можна виїхати з ОАЕ в Україну", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МЗС, якщо ви подорожуєте через ОАЕ транзитом, у вас має бути квиток до України до посадки на рейс в ОАЕ. Транзит не має перевищувати 24 години.
"Вантажні і аварійно-евакуаційні рейси продовжать виконуватися з аеропорту ОАЕ за умови дотримання всіх необхідних запобіжних заходів. В разі відновлення польотів будуть зроблені додаткові заходи перевірки та ізоляції для забезпечення безпеки пасажирів, членів екіпажу та персоналу аеропорту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 22:00 21 березня, через епідемію коронавірусу за кордоном зараз перебувають 152 громадянина України.