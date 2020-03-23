ОАЕ закривають аеропорти: як українцям повернутися додому

КИЇВ. 23 березня. УНН. З 25 березня Об’єднані Арабські Емірати повністю закривають аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів. Єдиний рейс, яким можна повернутися в Україну – 24 березня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Коронавірус: інформація від МЗС".