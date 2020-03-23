ОАЭ закрывают аэропорты: как украинцам вернуться домой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С 25 марта Объединенные Арабские Эмираты полностью закрывают аэропорты для всех пассажирских авиарейсов. Единственный рейс, которым можно вернуться в Украину - 24 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус: информация от МИД".
"С 25 марта ОАЭ полностью закрывают свои аэропорты для всех пассажирских авиарейсов, включая транзитные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение, которое было принято в рамках реализации мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, вступит в силу через двое суток (25 марта) и будет действовать две недели.
"На сайте авиакомпании МАУ, которая осуществляет рейсы из ОАЭ, доступны билеты на 24 марта. Это единственный доступный рейс, которым можно выехать из ОАЭ в Украину", - говорится в сообщении.
По информации МИДа, если вы путешествуете через ОАЭ транзитом, у вас должен быть билет в Украину до посадки на рейс в ОАЭ. Транзит не должен превышать 24 часа.
"Грузовые и аварийно-эвакуационные рейсы продолжат выполняться из аэропорта ОАЭ при условии соблюдения всех необходимых мер. В случае возобновления полетов будут предприняты дополнительные меры проверки и изоляции для обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажа и персонала аэропорта", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 22:00 21 марта, из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 152 гражданина Украины.