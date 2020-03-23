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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101566 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104819 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106819 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105703 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114508 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101128 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105510 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106702 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131608 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130462 просмотра

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ОАЭ закрывают аэропорты: как украинцам вернуться домой

ОАЭ закрывают аэропорты: как украинцам вернуться домой

Киев  •  УНН

 • 30247 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. С 25 марта Объединенные Арабские Эмираты полностью закрывают аэропорты для всех пассажирских авиарейсов. Единственный рейс, которым можно вернуться в Украину - 24 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус: информация от МИД".

"С 25 марта ОАЭ полностью закрывают свои аэропорты для всех пассажирских авиарейсов, включая транзитные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, которое было принято в рамках реализации мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, вступит в силу через двое суток (25 марта) и будет действовать две недели.

"На сайте авиакомпании МАУ, которая осуществляет рейсы из ОАЭ, доступны билеты на 24 марта. Это единственный доступный рейс, которым можно выехать из ОАЭ в Украину", - говорится в сообщении.

По информации МИДа, если вы путешествуете через ОАЭ транзитом, у вас должен быть билет в Украину до посадки на рейс в ОАЭ. Транзит не должен превышать 24 часа.

"Грузовые и аварийно-эвакуационные рейсы продолжат выполняться из аэропорта ОАЭ при условии соблюдения всех необходимых мер. В случае возобновления полетов будут предприняты дополнительные меры проверки и изоляции для обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажа и персонала аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 22:00 21 марта, из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 152 гражданина Украины.

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