С завтрашнего дня украинцам запрещено осуществлять туристические путешествия - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С завтрашнего дня, 24 марта, с 12:00 украинцам запрещено покидать страну с туристической целью. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Согласно решению правительства, завтра (24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости за отдельными приказами соответствующих министерств", - написал Шмыгаль.
По его словам, темпы распространения коронавируса растут, поэтому правительство будет усиливать ограничительные меры.
Напомним, с 25 марта Объединенные Арабские Эмираты полностью закрывают аэропорты для всех пассажирских авиарейсов. Единственный рейс, которым можно вернуться в Украину - 24 марта.