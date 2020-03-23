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С завтрашнего дня украинцам запрещено осуществлять туристические путешествия - Шмыгаль

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КИЕВ. 23 марта. УНН. С завтрашнего дня, 24 марта, с 12:00 украинцам запрещено покидать страну с туристической целью. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Согласно решению правительства, завтра (24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости за отдельными приказами соответствующих министерств", - написал Шмыгаль.

По его словам, темпы распространения коронавируса растут, поэтому правительство будет усиливать ограничительные меры.

Напомним, с 25 марта Объединенные Арабские Эмираты полностью закрывают аэропорты для всех пассажирских авиарейсов. Единственный рейс, которым можно вернуться в Украину - 24 марта.

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